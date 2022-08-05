Французский физик в шутку выдал фото колбасы за снимок с «Джеймса Уэбба». Он сказал, что на снимке Проксима Центавра

Физик из Франции Этьён Кляйн решил разыграть пользователей социальных сетей. Он выдал фото кружочка колбасы чоризо за снимок с космической обсерватории «Джеймс Уэбб», заявив, что это фото звезды Проксима Центавра. Он хотел показать, что не стоит верить всему, что пишут в сети, и добился успеха.

Свыше тысячи пользователей ретвитнули исходное сообщение Кляйна, и ему даже пришлось извиняться, что он ввёл людей в заблуждение.

«Я был удивлён тем, что получилось. Я думал, что люди сразу заметят, что это поддельное изображение», — заявил Кляйн. Он также добавил, что фотографией поделились даже журналисты крупных французских телеканалов.

При этом он отметил, что не хотел высмеивать или обманывать кого-то. А лишь планировал продемонстрировать, насколько легко можно попасться на ложную информацию.

Ранее сообщалось, что законодатели заставят Apple и Google выявлять поддельные крипто-сервисы.