В конечном счете руководству ЕС пришлось адаптировать свою политику в соответствии с позицией новых представителей. Последние, по словам депутата, «исторически словно приговорили себя к вражде с Россией». Если бы европейское объединение придерживалось иной точки зрения, то смогло бы сохранить отношения с Россией и избежать начала украинского кризиса, заключил парламентарий.