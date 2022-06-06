Французский депутат Мариани нашел виновного в антироссийской позиции стран ЕС

Антироссийская истерия навязана Евросоюзу странами Восточной Европы. Такое заявление в беседе с Valeurs Actuelles сделал депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.
Евросоюз принял непродуманное и поспешное решение по расширению на восток, считает депутат. В результе этого организация попала под влияние своих новых членов.
«В итоге Евросоюз стал зависимым от этих своих новых членов. Вместо того, чтобы следовать в отношении России мнению стран, скажем, южноевропейского латинского мира, исторически не враждебных России и стремящихся ко всеобщему благу, Брюссель попал в зависимость от государств Восточной Европы», — пояснил Мариани.
В конечном счете руководству ЕС пришлось адаптировать свою политику в соответствии с позицией новых представителей. Последние, по словам депутата, «исторически словно приговорили себя к вражде с Россией». Если бы европейское объединение придерживалось иной точки зрения, то смогло бы сохранить отношения с Россией и избежать начала украинского кризиса, заключил парламентарий.