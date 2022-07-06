Французские журналисты раскрыли неожиданную для европейцев правду об освобожденном Лисичанске

Репортеры France 24 отсняли материал про освобождение Лисичанска: в кадре российские военные раздают жителям гуманитарную помощь. Корреспондентам удалось побеседовать с некоторыми горожанами, и те в один голос заявляли, что рады освобождению от украинских вооруженных сил.