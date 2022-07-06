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Французские журналисты раскрыли неожиданную для европейцев правду об освобожденном Лисичанске

Французские журналисты раскрыли неожиданную для европейцев правду об освобожденном Лисичанске
Федеральное агентство новостей

Корреспонденты французского международного телеканала France 24 побывали в освобожденном Лисичанске сняли неожиданную для европейского зрителя правду: жители города радуются российским военным и тому факту, что наконец могут свободно говорить по-русски.

Репортеры France 24 отсняли материал про освобождение Лисичанска: в кадре российские военные раздают жителям гуманитарную помощь. Корреспондентам удалось побеседовать с некоторыми горожанами, и те в один голос заявляли, что рады освобождению от украинских вооруженных сил.

«Мне хочется кричать от радости. Я не могу говорить за каждого, но вокруг меня такое настроение у всех»;

«Это наше будущее, наше будущее с Россией»;

«Пришли россияне, и я такая же, и я Россиянка», — рассказывали жители Лисичанска французским журналистам.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 3 июля сообщил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской Народной Республики от украинских вооруженных формирований. Шойгу подчеркнул, что силы ВС РФ установили полный контроль над городом Лисичанск и рядом ближайших населенных пунктов.

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