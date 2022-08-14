Франция отказалась от совместного создания с российскими учеными устройства для исследования атмосферы Венеры

Франция отказалась от планов по созданию совместно с Россией прибора для орбитального аппарата, который Индия планирует запустить к Венере. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН по вопросам обеспечения проекта «ЭкзоМарс», заведующий отделом физики планет ИКИ РАН Олег Кораблев.





Прибор предназначается для исследования атмосферы Венеры методом спектроскопии. Предполагалось, что некоторые компоненты будут французскими.

«Этот вопрос [с компонентами] мы решили, все подготовительные этапы мы ведем, поставщиков ищем, все в порядке. К сожалению, по инициативе Космического агентства Франции они не стремятся больше участвовать в этом проекте, но мы можем купить все сами», – сказал Кораблев.

Заместитель директора ИКИ РАН заявил, что этот вариант уже согласован с Роскосмосом. Ключевой элемент, детектор, будет российского производства. «В принципе, есть и китайский аналог, но сейчас мы хотим использовать российский», – сказал Кораблев.

По его словам, французская сторона изначально планировала оплатить закупку детектора. «Роскосмос подошел к этому всему с пониманием, со стремлением. Мы согласовали новые сметы, затраты, что Россия сама купит эти компоненты. И, соответственно, не французского производства», – добавил заместитель директора ИКИ РАН.

Между тем, пока индийская миссия к Венере под вопросом. Старт был запланирован на декабрь 2024 года, выход станции на венерианскую орбиту – на 2025 год, когда Земля и Венера окажутся близко друг от друга и достичь Венеры будет возможно с минимальным расходом топлива. Окно запуска весьма ограничено. Следующее удобное окно запуска будет только через семь лет – в 2031 году.

По словам Кораблева, на данный момент нет точной информации, состоится ли первая миссия Индии к Венере. «Это зависит от индийских партнеров, пока они не до конца определились, когда. И будет ли она вообще. Миссия окончательно не утверждена», – сказал он.

Заместитель директора ИКИ РАН также сообщил, что российская сторона может не успеть подготовить прибор к озвученной ранее дате, поскольку требования к разработкам РФ очень высокие. «К сожалению, работы по созданию прибора не находятся ни в какой стадии. Потому что Роскосмос пока нас не финансирует из-за того, что индийский проект не подтвержден. Мы ждем этого момента, а время уходит. Может быть, в Индии могут делать приборы за год, но мы не можем. Поскольку требования к российским приборам и компонентам очень высокие, идет так называемая сертификация компонентов, закупить их не так просто. Поэтому цикл у нас длиннее. В общем, из-за этого мы немного входим в противоречие с этой датой запуска, если она, конечно, будет соблюдена», – уточнил Кораблев.

Индийская организация космических исследований ранее сообщала, что индийский космический аппарат будет изучать процессы на поверхности Венеры, проводить неглубокую подповерхностную стратиграфию, анализ строения и динамики атмосферы, а также исследовать взаимодействие солнечного ветра с венерианской ионосферой.