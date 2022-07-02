Франция объявила об окончании операции Takuba в Мали

Оперативная группа Takuba, размещенная в Мали Парижем и его союзниками, официально завершила свою деятельность. Об этом заявил пресс-секретарь Генерального штаба Франции полковник Паскаль Янни.
«Реорганизация французской военной стратегии в Сахеле, решение о которой было принято в тесном сотрудничестве с европейскими и североамериканскими партнерами, привела к завершению действий оперативной группы Takuba в Мали», — сообщил он.
Стоит отметить, что громкие заявления о том, что миссия добилась «стратегических и тактических» успехов в центральноафриканской республике, сильно преувеличены. Ее главной задачей объявлена борьба с терроризмом, однако подобно другой французской операции «Бархан», Takuba не достигла поставленных целей. Даже наоборот, длительное присутствие западных сил в Мали сопровождалось усилением радикальных группировок в стране.
Негативное воздействие военного вмешательства привело к тому, что правительству республики во главе с Ассими Гоита пришлось разорвать пагубное сотрудничество с Парижем. Взамен Мали сменило ориентацию на восток, взяв курс на активизацию взаимопомощи с Россией.
Так, обучением и тренировкой местных вооруженных сил (FAMa) занялись инструкторы, которых западные массмедиа связывают с «ЧВК Вагнера». В результате, малийские войска смогли организовать успешные операции против террористических бандформирований и улучшить ситуацию с безопасностью в стране впервые за долгое время.