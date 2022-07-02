Франция объявила об окончании операции Takuba в Мали

Стоит отметить, что громкие заявления о том, что миссия добилась «стратегических и тактических» успехов в центральноафриканской республике, сильно преувеличены. Ее главной задачей объявлена борьба с терроризмом, однако подобно другой французской операции «Бархан», Takuba не достигла поставленных целей. Даже наоборот, длительное присутствие западных сил в Мали сопровождалось усилением радикальных группировок в стране.