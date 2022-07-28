Франция и ОБСЕ запустили механизм по контролю соблюдения прав человека в России

Франция совместно с 37 странами ОБСЕ разработали Московский механизм для контроля соблюдения прав человека и главенства закона в России. Об этом сообщили в французском внешнеполитическом ведомстве.
Независимая группа экспертов будет оценивать исполнение Россией обязательств, возложенных на нее в рамках ОБСЕ, в области демократии, соблюдения прав человека и верховенства закона.
В МИД Франции заявили, что это уже третий случай запуска Московского механизма за 2022 год. Предыдущие были обусловлены якобы «нарушением международного государственного права и прав человека» в свете украинского конфликта.