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    Франция готова расширить оборонное сотрудничество с Финляндией и Швецией

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Франция готова расширить оборонное сотрудничество с Финляндией и Швецией

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    pixabay.com

    Французская сторона надеется на расширение сотрудничества с Финляндией и Швецией в сфере обороны и безопасности. Об этом заявили в Елисейском дворце.

    Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал стремление европейских стран пополнить ряды НАТО. Он надеется, что вступление Финляндии и Швеции в военный блок положительно скажется на обстановке в Балтийском регионе и евро-атлантической зоне.

    «Франция подтверждает свою готовность усилить сотрудничество с двумя партнерами в области обороны и безопасности на основе статьи 42.7 соглашения ЕС», — говорится в сообщении.

    Финляндия и Швеция ранее заявили, что в ближайшее время планируют подать заявки на получение членства в НАТО. Согласно информации СМИ, шведская сторона уже подготовила соответствующие документы, которые планируется отправить в Альянс одновременно с Финляндией.

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