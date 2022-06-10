Франция готова помочь в разблокировке порта Одессы для вывоза украинского зерна

Официальный Рим готов направить свои силы для участия в операции по разблокировке порта в Одессе, сообщил Елисейский дворец.
По словам представителя правительства, Франция намерена сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить возможность поступления украинского зерна на мировые рынки.
«Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности, чтобы туда можно было отправлять суда», — говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва предложили по меньшей мере семь путей для вывоза украинского зерна. Однако ни на одну из инициатив Запад не отреагировал.