Французский вирусолог Люк Монтанье скончался в возрасте 89 лет

Ушел из жизни французский вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ. Ему было 89 лет. О печальной новости сообщила газета Monde.

Причина смерти не разглашается. Информация о дате и месте прощания не поступала.

Монтанье родился 18 августа 1932 в городе Шабри. Он успешно окончил школу, колледж и Университет Пуатье факультет естественных наук. В 1983 году Люк со своим коллегой открыли вирус иммунодефицита человека, за что получили Нобелевскую премию по медицине. Кроме того, он был первым человек, кто заявил, что коронавирус был создан в лабораторных условиях руками человека.

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