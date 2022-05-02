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    Французский министр Помпили: страны Евросоюза хотят платить за российский газ в евро

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Французский министр Помпили: страны Евросоюза хотят платить за российский газ в евро

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    Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

    Страны Евросоюза едины в желании оплачивать поставки газа из России в евро. Об этом заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.

    «Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах», — сказала Помпили.

    По словам политика, был созван совет министров ЕС по энергетике для того, чтобы государства могли выразить солидарность с Болгарией и Польшей, а также осудить решение Москвы остановить поставки газа этим странам.

    pixabay.compixabay.com

    «Мы продолжим платить в евро за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах — за контракты, которые были изначально в долларах», — подытожила министр.

    Напомним, что Россия стала принимать плату за газ в рублях от недружественных стран с 1 апреля, чтобы избавиться от необходимости вести расчеты в евро и долларах. Отказ от операций по оплате поставок в российской национальной валюте будет расцениваться как неисполнение обязательств по договору.

    При этом, «Газпром» 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.

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