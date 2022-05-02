Французский министр Помпили: страны Евросоюза хотят платить за российский газ в евро

Напомним, что Россия стала принимать плату за газ в рублях от недружественных стран с 1 апреля, чтобы избавиться от необходимости вести расчеты в евро и долларах. Отказ от операций по оплате поставок в российской национальной валюте будет расцениваться как неисполнение обязательств по договору.