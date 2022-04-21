Французский кабмин допустил введение Евросоюзом эмбарго на российский газ

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Евросоюз может ввести эмбарго на поставки в регион российских газа и нефти, допустил официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь.
Европейские государства стали заявлять о возможности запретить импорт энергоресурсов из России на фоне проведения ею спецоперации по денацификации Украины.
«Эта возможность есть. Мы всегда говорили, что готовы
идти настолько далеко в санациях, насколько это возможно», — ответил Атталь в
эфире телеканала France Info на вопрос, может ли ЕС ввести эмбарго на поставки
российского газа и нефти.
Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен в ходе теледебатов с действующим главой государства Эммануэлем Макроном выступила против введения эмбарго на поставки российских энергоносителей. По ее мнению, такая мера не принесет серьезного вреда России, так как страна просто найдет новые рынки сбыта, передает «ФедералПресс».