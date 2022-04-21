Французский кабмин допустил введение Евросоюзом эмбарго на российский газ

«Эта возможность есть. Мы всегда говорили, что готовы

идти настолько далеко в санациях, насколько это возможно», — ответил Атталь в

эфире телеканала France Info на вопрос, может ли ЕС ввести эмбарго на поставки

российского газа и нефти.