Французский актер Гаспар Ульель госпитализирован после падения на горнолыжном курорте

Французский актер Гаспар Ульель пострадал во время отдыха на горнолыжном курорте Ла-Розьер. Артист был экстренно госпитализирован.

По данным СМИ, актера госпитализировали вертолетом после падения. Ульель находился без сознания. Предположительно, артист пострадал из-за столкновения со вторым лыжником.

Гаспар Ульель приобрел международную известность после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене «Долгая помолвка». Другой заметной работой артиста стала роль молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение».

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