Французский актер Гаспар Ульель госпитализирован после падения на горнолыжном курорте

Французский актер Гаспар Ульель госпитализирован после падения на горнолыжном курорте Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Французский актер Гаспар Ульель пострадал во время отдыха на горнолыжном курорте Ла-Розьер. Артист был экстренно госпитализирован.

По данным СМИ, актера госпитализировали вертолетом после падения. Ульель находился без сознания. Предположительно, артист пострадал из-за столкновения со вторым лыжником.

Гаспар Ульель приобрел международную известность после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене «Долгая помолвка». Другой заметной работой артиста стала роль молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение».

 
загрузка...
 
больница госпитализация ульель
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru