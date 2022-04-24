Франция отказалась возвращать России портрет художника Серова

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Франция не намерена возвращать России картину, которую написал
художник Валентин Серов. Об этом написала газета Le Monde.
В настоящий момент в распоряжении Парижа находится портрет
представители купеческой династии Тимофея Морозова. Он был написан в 1891 году.
Картина была представлена в фонде Louis Vuitton в столице Франции.
Она стала частью выставки «Коллекция Морозовых», которую в 2016 году помог
организовать президент Российской Федерации Владимир Путин. Портрет принадлежит
Музею искусства авангарда МАГМА.
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