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    Франция отказалась возвращать России портрет художника Серова

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Франция отказалась возвращать России портрет художника Серова

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    Федеральное агентство новостей Степан Яцко

    Франция не намерена возвращать России картину, которую написал
    художник Валентин Серов. Об этом написала газета Le Monde.

    В настоящий момент в распоряжении Парижа находится портрет
    представители купеческой династии Тимофея Морозова. Он был написан в 1891 году.

    Картина была представлена в фонде Louis Vuitton в столице Франции.
    Она стала частью выставки «Коллекция Морозовых», которую в 2016 году помог
    организовать президент Российской Федерации Владимир Путин. Портрет принадлежит
    Музею искусства авангарда МАГМА.

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