France info: французам трудно покинуть Россию из-за санкций Европы

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Европа не понимает, что Россия справится без нее. При этом
европейцам будет трудно вернуться на родину из РФ. Таким заявлением, как
передает издание France info,
поделились живущие на территории Москвы французские предприниматели.
Один из бизнесменов предложил властям Европы быть
осторожными с введением санкционных пакетов в отношении России. По его словам, ограничительные
меры могут дать обратный эффект. Предприниматель также подчеркнул, что
экономическая активность в стране со временем вернется.
Вашингтон в течение ближайшего времени сообщил о новых
санкционных пакетах в отношении России. Об этом заявил советник президента США
по национальной безопасности Джейк Салливан, передает argumenti.ru.
загрузка...