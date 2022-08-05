Фрагмент челябинского метеорита продают на Avito за 142 миллиона рублей

Нового хозяина для обломка челябинского метеорита, напоминающего по форме сердце, ищет находчивый продавец из Тюмени.
Как пишет ИА «УралПолит.Ru», житель Тюмени опубликовал на портале Avito объявление с предложением купить у него небольшой кусок челябинского метеорита. Продавец указал, что космический объект имеет форму сердца. Состояние кусочка небесного тела торговец описывает как «новое». Стоимость своего товара щедрый гражданин оценил в 142 млн рублей. Раньше этот же камешек продавался горазда дешевле, всего за 40 млн рублей.
Падение челябинского метеорита произошло в феврале 2013 года неподалеку от озера Чебаркуль. Его части местные жители находили на всей территории региона. Ученые полагают, что на землю упало от 4 до 6 тонн астероида. А начальный его вес был от 7 тысяч до 13 тысяч тонн.