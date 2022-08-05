Фрагмент челябинского метеорита продают на Avito за 142 миллиона рублей

Падение челябинского метеорита произошло в феврале 2013 года неподалеку от озера Чебаркуль. Его части местные жители находили на всей территории региона. Ученые полагают, что на землю упало от 4 до 6 тонн астероида. А начальный его вес был от 7 тысяч до 13 тысяч тонн.