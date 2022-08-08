FP: западные страны отдали за российский газ больше денег, чем на помощь Украине

Руководство западных государств выделило на помощь Украине меньше денежных средств, чем отдало за поставки российского газа. Об этом говорится в материале американского журнала Foreign Policy.
Соответствующая информация была получена из подсчетов Кильского института мировой экономики. Согласно ним, в общей сложности западные страны потратили на помощь Украине порядка 11 миллиардов долларов. Однако данная сумма значительно меньше, чем они заплатили за российские энергоресурсы.
«На сегодняшний день общий объем оказанной помощи составляет около 11 миллиардов долларов, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — следует из публикации.
Подчеркивается, что изначально Запад намеревался выделить на помощь Украине 31 миллиард долларов. Однако в результате Киев получил только треть от этой суммы.