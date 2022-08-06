FP: «троянский конь» Путина сбил с толку лидеров ЕС

Глава Правительства Венгрии Виктор Орбан сбивает с толку всех лидеров стран Европейского союза. Об этом заявила обозреватель издания Foreign Policy Аманда Коукли, которая назвала Орбана «троянским конем» Путина.
«Троянский конь Путина внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю», – говорится в материале FP.
Автор издания считает, что своими решениями премьер-министр Венгрии доставляет немало неудобств своим соседям по организации, пишет «ПолитРоссия».
В качестве примера Коукли привела несогласие Орбана с политикой ЕС в отношении иммиграции и меньшинств, что серьезно разозлило европейцев. Вместе с этим Венгрия продолжает оказывать давление на ЕС из-за России. В частности он жестко раскритиковал планы по снижению потребления газа на 15%. Такой шаг, по его мнению, приведет к введению военной экономики.
По мнению Коукли, такая ситуация в лишь доказывает, что в ЕС нет единства по ряду ключевых вопросов.