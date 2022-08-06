FP: «троянский конь» Путина сбил с толку лидеров ЕС

В качестве примера Коукли привела несогласие Орбана с политикой ЕС в отношении иммиграции и меньшинств, что серьезно разозлило европейцев. Вместе с этим Венгрия продолжает оказывать давление на ЕС из-за России. В частности он жестко раскритиковал планы по снижению потребления газа на 15%. Такой шаг, по его мнению, приведет к введению военной экономики.