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Обозреватели американского издания Foreign Policy считают, что Соединенные Штаты опустились до уровня «дефектной демократии», и многие страны не разделили стремление Вашингтона выступить против РФ.
Авторы материала утверждают, что США, постоянно «читающие другим нравоучения», в данный момент представляют из себя «серьезно занедужившую демократию», которой следует сперва заняться своими проблемами, а не пытаться разрешить мировые кризисы.
Именно поэтому многие страны в ходе саммита США-АСЕАН, который проходил 12-13 мая, отказались поддерживать антироссийские инициативы Вашингтона, придерживаясь нейтралитета по украинскому вопросу. Попытка Белого дома показать конфликт на Украине как противостояния «демократии и автократии» провалилась, считают авторы Foreign Policy.
«В глазах большей части мира страна, которая проповедует, — Соединенные Штаты — представляет собой сильно подорванную демократию, которая должна сначала исцелить себя», — говориться в тексте.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.