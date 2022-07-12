Foxconn платит огромные бонусы сборщикам iPhone 14

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Как сообщает China Securities Journal со ссылкой на кадровое агентство в Шэньчжэне, для выполнения работ по сборке iPhone 14 компания Shenzhen Guanlan Foxconn начала активно набирать рабочих. Ожидается, что август станет пиковым периодом найма.

Также репортер узнал, что бизнес-группа Shenzhen Foxconn iDPBG предлагает хорошие бонусы сотрудникам. Текущий внутренний рекомендательный бонус составляет 785 долларов, из которых рекомендатель может получить 180 долларов, рекомендованный человек может получить 605 долларов.





Согласно данным, бизнес-группа iDPBG является подразделением Foxconn, отвечающим за сборку iPhone от Apple. Бизнес-группа Zhengzhou Foxconn iDPBG также использует стимулы для привлечения людей. В июне бизнес-группа Zhengzhou Foxconn iDPBG набирала стажеров, предлагая бонус 890 долларов на человека.

Foxconn заявила журналистам, что не комментирует информацию о клиентах и продуктах.

В новой серии iPhone 14, которую Apple выпустит в этом году, будет четыре модели, а именно iPhone 14, iPhone 14 Max (или iPhone 14 Plus), iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. В серии Pro будет использоваться не только SoC Apple A16, но и 48-мегапиксельная камера, а чёлку в экране заменят два отверстия.

Сообщается, что цель отгрузки в этом году составляет около 90 миллионов смартфонов iPhone 14.