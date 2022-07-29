Fox News: Зеленский показал полное пренебрежение интересами США

Телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского не волнуют интересы США, его привлекают только американские деньги.
Ранее британский журналист Пирс Морган заявил, что значительная финансовая поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов усугубляет инфляцию в США. В ответ на это Зеленский заявил, что инфляция никого не волнует и это второстепенная проблема.
«Они (власти Украины – Прим. ред.) относятся к нам (США – Прим. ред.) с полным презрением. Соединенные Штаты их ничуточки не волнуют», — подчеркнул Такер Карлсон.
На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса Вашингтон решил оказать финансовую и военную помощь Киеву, выплачивая значительные суммы денег и отправляя вооружения. Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении помощи Украине в объеме примерно 40 млрд долларов. Эти меры вызвали неоднозначные оценки среди американских экспертов и широкой общественности.