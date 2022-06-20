Fox News: Запад подставляет Украину, давая России преимущество

Кин отметил, что поставки надо рассчитывать с учетом пути, который требуется для успешного прибытия груза на Украину, а также передачи оружия украинской стороне и обучения солдат ВСУ пользоваться данным вооружением. Это может занимать больше полутора месяцев, предположил генерал.