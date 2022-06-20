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Fox News: Запад подставляет Украину, давая России преимущество

Fox News: Запад подставляет Украину, давая России преимущество
Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия получила преимущество из-за того, что коллективный Запад задерживает поставки вооружения на Украину, заявил в эфире телеканала Fox News экс-заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин, передает портал «ПолитРоссия».

Кин отметил, что поставки надо рассчитывать с учетом пути, который требуется для успешного прибытия груза на Украину, а также передачи оружия украинской стороне и обучения солдат ВСУ пользоваться данным вооружением. Это может занимать больше полутора месяцев, предположил генерал.

«Есть подозрения, что необходимое Киеву оружие просто не поступает вовремя», — подчеркнул Кин.

globallookpress.com/Britta Pedersen/dpa
globallookpress.com/Britta Pedersen/dpa

По словам американского военного, Вашингтону следовало бы отдать предпочтение мирному разрешению украинского конфликта, однако США «заинтересованы в обоих сценариях развития событий». Задерживая поставки оружия, коллективный Запад подставляет Украину.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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