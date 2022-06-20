Россия получила преимущество из-за того, что коллективный Запад задерживает поставки вооружения на Украину, заявил в эфире телеканала Fox News экс-заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин, передает портал «ПолитРоссия».
Кин отметил, что поставки надо рассчитывать с учетом пути, который требуется для успешного прибытия груза на Украину, а также передачи оружия украинской стороне и обучения солдат ВСУ пользоваться данным вооружением. Это может занимать больше полутора месяцев, предположил генерал.
«Есть подозрения, что необходимое Киеву оружие просто не поступает вовремя», — подчеркнул Кин.
По словам американского военного, Вашингтону следовало бы отдать предпочтение мирному разрешению украинского конфликта, однако США «заинтересованы в обоих сценариях развития событий». Задерживая поставки оружия, коллективный Запад подставляет Украину.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.