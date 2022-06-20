Fox News: Запад не способен обеспечить ВСУ достаточным количеством вооружения и боеприпасов

Западные страны и, в первую очередь, США выделяют киевскому режиму значительные финансовые ресурсы на военные нужды, однако оружие и боеприпасы поставляются ВСУ с большими задержками и в недостаточном количестве для противоборства с ВС РФ. К такому выводу пришел аналитик Питер Эйткен, пересказ его публикации представлен «ПолитРоссией».