Российская армия обладает полным преимуществом над ВСУ в тяжелом вооружении и сложной боевой технике из-за медлительности Запада. Об этом заявил обозреватель американского телеканала Fox News Питер Эйткен.
Западные страны и, в первую очередь, США выделяют киевскому режиму значительные финансовые ресурсы на военные нужды, однако оружие и боеприпасы поставляются ВСУ с большими задержками и в недостаточном количестве для противоборства с ВС РФ. К такому выводу пришел аналитик Питер Эйткен, пересказ его публикации представлен «ПолитРоссией».
«Задержки, которые не позволяют этому оружию быстро добраться до линии фронта, дали России преимущество, поскольку она стремится установить полный контроль над Донбассом», — заявил журналист Fox News.
В результате западного промедления украинские военные испытывают острую нехватку боеприпасов и тяжелого вооружения, они обречены на большие потери и отступление в ходе боевых действий с ВС РФ, отметил Эйткен.