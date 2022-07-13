Fox News: поездка Байдена в Саудовскую Аравию обернется «большим конфузом»

Поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию закончится безрезультатно. Об этом заявил телеведущий Fox News Стюарт Варни.
Он напомнил, что на полях саммита «Большой семерки» Байден обсуждал с французским лидером Эммануэлем Макроном этот вопрос. Тогда президент Франции заявил своему коллеге, что едва ли королевство сможет увеличить объемы поставляемой нефти на мировой рынок.
«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом (увеличении добычи. – прим. ред.)», — заявил Варни.
Аналогичного мнения придерживаются различные СМИ и общественные деятели, сообщил телеканал «360». Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Бен Кэхилл назвал эту поездку бесполезной по двум причинам.