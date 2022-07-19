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Fox News озвучил пять катастрофичных ошибок Байдена

Fox News озвучил пять катастрофичных ошибок Байдена
flickr.com / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Пять ошибок в политике президента США Джо Байдена могут обернуться катастрофой для страны. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Журналисты проанализировали действия Байдена в отношении России и Украины. По их словам, США не смогли добиться урегулирования ситуации на Украине до спецоперации России. Это привело к решительным действиям Москвы, которые не играют на руку Вашингтону.

Второй ошибкой стала «болтливость» Байдена. Он публично озвучил планы страны в отношении Киева, чем помог своим конкурентам. 

Третьим провалом стало упущение преимущества в гонке ядерных вооружений, которое теперь значится за РФ. Четвертой ошибкой журналисты назвали энергетический кризис, виновным в котором они считают Байдена. 

Наконец, президент просчитался, оказывая военную поддержку Киеву. По мнению авторов СМИ, такая политика не только подогревает кризис на Украине, но и истощает запасы американского оружия. 

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