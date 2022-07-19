Fox News озвучил пять катастрофичных ошибок Байдена

Пять ошибок в политике президента США Джо Байдена могут обернуться катастрофой для страны. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Журналисты проанализировали действия Байдена в отношении России и Украины. По их словам, США не смогли добиться урегулирования ситуации на Украине до спецоперации России. Это привело к решительным действиям Москвы, которые не играют на руку Вашингтону.
Второй ошибкой стала «болтливость» Байдена. Он публично озвучил планы страны в отношении Киева, чем помог своим конкурентам.
Третьим провалом стало упущение преимущества в гонке ядерных вооружений, которое теперь значится за РФ. Четвертой ошибкой журналисты назвали энергетический кризис, виновным в котором они считают Байдена.
Наконец, президент просчитался, оказывая военную поддержку Киеву. По мнению авторов СМИ, такая политика не только подогревает кризис на Украине, но и истощает запасы американского оружия.