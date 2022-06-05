Fox News: один шаг Китая «разоружит» США в течение года

Поскольку в США действует жесткое экологическое законодательство, добыча редкоземельных металлов остановлена. По словам сенатора Тома Коттона, практически полная монополия Пекина напрямую угрожает национальной безопасности США, а текущих запасов сырья у Пентагона хватит максимум на один год.