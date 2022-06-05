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Fox News: один шаг Китая «разоружит» США в течение года

Fox News: один шаг Китая «разоружит» США в течение года
сша китай флаг globallookpress.com/Richard B. Levine/imago stock&people

Аналитики американского телеканала Fox News заявили, что Китай может одним решением «разоружить» США.

Журналисты отметили, что ели Пекин прекратит поставки редкоземельных металлов, 90% которых контролирует, то США не сможет производить большую часть электронного оборудования для своей боевой техники.

«Американские истребители F-35, танки M1 Abrams, ракеты класса «земля — воздух» состоят из этих материалов. Монополия Пекина на редкоземельные минералы угрожает национальной безопасности США», — сообщили аналитики Fox News.

Поскольку в США действует жесткое экологическое законодательство, добыча редкоземельных металлов остановлена. По словам сенатора Тома Коттона, практически полная монополия Пекина напрямую угрожает национальной безопасности США, а текущих запасов сырья у Пентагона хватит максимум на один год.

вооружение сша Китай США
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