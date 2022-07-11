Fox News: Байден превратился в посмешище, забыв о «вине Путина» в проблемах США

Президент США Джо Байден перенес вину за экономические проблемы в стране с больной головы на здоровую и мгновенно превратился в посмешище. Об этом сообщил обозреватель Fox News Джо Сильверстейн.
По информации «ПолитРоссии», на этот раз под прицелом американского лидера оказались республиканцы. Глава США опубликовал соответствующий пост в Twitter, чем вывел из себя пользователей.
«А? Я думал, что это вина России», – сыронизировал радиоведущий Марк Зинно.
Ранее журналист Fox News Дуглас Мюррей заявил, что американцы не купились на слова Байдена о вине президента России Владимира Путина в подорожании топлива в США. Информацию передали корреспонденты RT.