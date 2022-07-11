Новости0

Fox News: Байден превратился в посмешище, забыв о «вине Путина» в проблемах США

Fox News: Байден превратился в посмешище, забыв о «вине Путина» в проблемах США
Global Look Press/ Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден перенес вину за экономические проблемы в стране с больной головы на здоровую и мгновенно превратился в посмешище. Об этом сообщил обозреватель Fox News Джо Сильверстейн.

По информации «ПолитРоссии», на этот раз под прицелом американского лидера оказались республиканцы. Глава США опубликовал соответствующий пост в Twitter, чем вывел из себя пользователей.

«А? Я думал, что это вина России», – сыронизировал радиоведущий Марк Зинно.

Ранее журналист Fox News Дуглас Мюррей заявил, что американцы не купились на слова Байдена о вине президента России Владимира Путина в подорожании топлива в США. Информацию передали корреспонденты RT.

fox news Байден Путин Россия Сильверстейн США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.