Fox News: Байден одобрил строительство «стены Трампа» на границе с Мексикой

Американский лидер Джо Байден, всегда выступавший против иммиграционных ограничений экс-президента Дональда Трампа, поддержал строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Отмечается, что данная инициатива была одобрена из-за наплыва мигрантов. План «стены Трампа» включает возведение четырех участков в штате Аризона в округе Юма. Этот район из-за отсутствия пограничной преграды стал коридором для незаконной миграции.
Джо Байден во время президентской кампании в 2020 году критиковал планы Дональда Трампа по строительству стены вдоль границы с Мексикой. Однако из-за резкого роста преступлений, связанных с нелегальной миграцией, он изменил свою позицию.