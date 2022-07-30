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Fox News: Байден одобрил строительство «стены Трампа» на границе с Мексикой

Fox News: Байден одобрил строительство «стены Трампа» на границе с Мексикой
Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

Американский лидер Джо Байден, всегда выступавший против иммиграционных ограничений экс-президента Дональда Трампа, поддержал строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что данная инициатива была одобрена из-за наплыва мигрантов. План «стены Трампа» включает возведение четырех участков в штате Аризона в округе Юма. Этот район из-за отсутствия пограничной преграды стал коридором для незаконной миграции.

Джо Байден во время президентской кампании в 2020 году критиковал планы Дональда Трампа по строительству стены вдоль границы с Мексикой. Однако из-за резкого роста преступлений, связанных с нелегальной миграцией, он изменил свою позицию.

Байден стена на границе Трамп
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RusNewsToday24
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