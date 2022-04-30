Fox News: армия США лишилась нужного количества оружия из-за поставок военной техники на Украину

По его словам, Вашингтон неразумно расходует финансовые средства на Украину, которая не представляет для Соединенных Штатов никакого стратегического интереса. Кроме того, активное предоставление военной помощи вылилось в новые проблемы: теперь американской армии не хватает вооружения для защиты собственных интересов.