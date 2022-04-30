Fox News: армия США лишилась нужного количества оружия из-за поставок военной техники на Украину

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США приблизились к масштабному экономическому и военному кризису. Такое заявление сделал обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон.
По его словам, Вашингтон неразумно расходует финансовые средства на Украину, которая не представляет для Соединенных Штатов никакого стратегического интереса. Кроме того, активное предоставление военной помощи вылилось в новые проблемы: теперь американской армии не хватает вооружения для защиты собственных интересов.
«Администрация Байдена отправила так много оружия на Украину, правительству Зеленского и разукрашенному свастиками батальону «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело), что нам самим теперь не хватает», — возмутился Карлсон.
При этом журналист напомнит, что Белый дом даже не думает останавливать поставки оружия — Киев дополнительно получит 33 миллиарда долларов на военные нужды.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела