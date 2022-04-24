Fox News: американцы готовы пустить в ход кулаки на фоне нескончаемых кризисов

«Мы падаем в обморок от страха из-за нескончаемого потока

плохих новостей? Психологи подтвердили, что пандемия, экономика, боевые

действия на Украине и тот факт, что бургера McRib не было в продаже весь год,

определенно, сказались на наших мозгах», – сказал телеведущий.