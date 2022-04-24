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    Fox News: американцы готовы пустить в ход кулаки на фоне нескончаемых кризисов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Fox News: американцы готовы пустить в ход кулаки на фоне нескончаемых кризисов

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    Федеральное агентство новостей

    Жители Соединенных Штатов Америки находятся на грани
    нервного срыва. Об этом заявил ведущий Fox News Грег Гатфелд.

    Американская психологическая ассоциация провела опрос
    жителей страны, в результате которого выяснилось, что для 87% граждан США
    последние два года являются нескончаемой чередой кризисов. 73% американцев чувствуют
    себя подавленными на фоне этого.

    «Мы падаем в обморок от страха из-за нескончаемого потока
    плохих новостей? Психологи подтвердили, что пандемия, экономика, боевые
    действия на Украине и тот факт, что бургера McRib не было в продаже весь год,
    определенно, сказались на наших мозгах», – сказал телеведущий.

    Это говорит о том, что практически каждый прохожий может
    сорваться и затеять драку прямо на улице, сказал Гатфелд в эфире телеканала.

    «Если бы кто-то мог вытащить нас из всего этого! Что нам
    делать, господин президент?» – задался вопросом телеведущий.

    Ранее журналист Гленн Гринвальд заявил, что Вашингтон
    намеренно пытается затянуть украинский кризис. Интервью с ним опубликовал
    телеканал Fox News.

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