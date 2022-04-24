Fox News: американцы готовы пустить в ход кулаки на фоне нескончаемых кризисов

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Жители Соединенных Штатов Америки находятся на грани
нервного срыва. Об этом заявил ведущий Fox News Грег Гатфелд.
Американская психологическая ассоциация провела опрос
жителей страны, в результате которого выяснилось, что для 87% граждан США
последние два года являются нескончаемой чередой кризисов. 73% американцев чувствуют
себя подавленными на фоне этого.
«Мы падаем в обморок от страха из-за нескончаемого потока
плохих новостей? Психологи подтвердили, что пандемия, экономика, боевые
действия на Украине и тот факт, что бургера McRib не было в продаже весь год,
определенно, сказались на наших мозгах», – сказал телеведущий.
Это говорит о том, что практически каждый прохожий может
сорваться и затеять драку прямо на улице, сказал Гатфелд в эфире телеканала.
«Если бы кто-то мог вытащить нас из всего этого! Что нам
делать, господин президент?» – задался вопросом телеведущий.
Ранее журналист Гленн Гринвальд заявил, что Вашингтон
намеренно пытается затянуть украинский кризис. Интервью с ним опубликовал
телеканал Fox News.