Американский телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business заявил, что высокая инфляция в США «пожирает американскую мечту»: так он объяснил царящий в Соединенных Штатах пессимизм среди рядовых граждан.
«Мы попали в инфляционную спираль. Я такого никогда не видел. Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает — так это то, с какой скоростью растут цены. Поэтому я и назвал этот процесс “спиралью”», — цитирует американца РИА Новости.
Стюарт Варни добавил, что сейчас американцы настроены как никогда пессимистично, в обществе растет страх и недовольство. Согласно данным соцопросов, 38% жителей США за полтора года правления действующего президента Джо Байдена признались, что стали жить хуже.
«Инфляция пожирает “американскую мечту”: половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано», — подчеркнул ведущий.
В США в последние годы сложилась тенденция на очень сильный рост стоимости бензина, напрямую влияющий на инфляцию. Первопричина — подорожание нефти, и Белый дом любит связывать рост стоимости черного золота с украинским кризисом: введенные Вашингтоном же санкции против РФ привели к росту цен на энергоресурсы во всем мире. Однако единицы из американских спикеров признают, что страна сама с удовольствуем «вставляет себе палки в колеса».