Фотосессия пожилой Апиной в коротких шортах вызвала опасения у психолога

Алена Апина в свои 57 лет осмелилась на откровенную фотосессию, которую далеко не все поняли. Психолог Татьяна Потемкина прокомментировала ход певицы с точки зрения специалиста в своей области.
По ее словам, звезда таким образом пытается вернуть былую молодость и обратить на себя внимание. Как считает Потемкина, певица испытывает серьезный возрастной кризис, передает портал BLITZ+.
«Нам многим не хватает поддержки. Если для Алены она заключается в одобрительных отзывах, ну что ж, пусть. В возрасте 55+ женщин настигает кризис, им важно чувствовать себя женщиной, но физическая форма становится несколько другой», — высказалась она.
А тем временем другой представитель отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации. Певец отправился в Сочи как раз тогда, когда город оказался под властью сильных дождей. Несколько часов он был вынужден скрываться от стихии в одном из местных питейных заведений, передает «360».