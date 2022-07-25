Фотосессия пожилой Апиной в коротких шортах вызвала опасения у психолога

А тем временем другой представитель отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации. Певец отправился в Сочи как раз тогда, когда город оказался под властью сильных дождей. Несколько часов он был вынужден скрываться от стихии в одном из местных питейных заведений, передает «360».