Foton Aumark возглавил топ популярных грузовиков LCV-сегмента в Китае в 2022 году

Дилеры производителя с 1 января 2022 года реализовали 26 875 экземпляров грузовика, что сделало его абсолютным лидером по объему продаж в LCV-сегменте на китайском рынке. Всего бренду за два месяца удалось продать порядка 30 тысяч авто.