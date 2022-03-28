Foton Aumark возглавил топ популярных грузовиков LCV-сегмента в Китае в 2022 году

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На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Жители Китая за первые два месяца текущего года приобрели 265 610 единиц легких коммерческих автомобилей. Наиболее востребованной у автовладельцев Поднебесной оказалась модель отечественного бренда – Foton Aumark.

Дилеры производителя с 1 января 2022 года реализовали 26 875 экземпляров грузовика, что сделало его абсолютным лидером по объему продаж в LCV-сегменте на китайском рынке. Всего бренду за два месяца удалось продать порядка 30 тысяч авто.

Второе и третье места рейтинга заняли Wuling Mini Truck и Changan Light Truck. Первый легкий грузовик в Китае с начала года разошелся тиражом в 24 тысячи единиц, а второй был приобретен примерно 23 тысячами китайский автомобилистов, сообщает портал NJcar

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