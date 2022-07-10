Фотография старого «терема» в Москве спровоцировала жаркий спор в Сети

Пользователи Telegram-канала «Старая Москва» вступили в спор под фотографией здания, сделанной в 1920 году.
Многих юзеров впечатлил вид старого «терема». Одна из подписчиц призналась, что не отказалась бы пожить в таком доме. Другая пользовательница высказала противоположное мнение. Она сравнила дом с сараем.
«Замоскворечье было купеческим районом. Возможно, и это дом купца. В одном здании была и жилая часть, и какие-нибудь склады, лабазы, мастерские. Отсюда и архитектура такая замысловатая», — написал другой юзер.
Другой пользователь Сети предположил, что это снимок дома купца, а не чиновника. Некоторым юзерам здание напомнило о любимых литературных произведениях.