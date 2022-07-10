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Фотография старого «терема» в Москве спровоцировала жаркий спор в Сети

Фотография старого «терема» в Москве спровоцировала жаркий спор в Сети
pxhere.com

Пользователи Telegram-канала «Старая Москва» вступили в спор под фотографией здания, сделанной в 1920 году.

Многих юзеров впечатлил вид старого «терема». Одна из подписчиц призналась, что не отказалась бы пожить в таком доме. Другая пользовательница высказала противоположное мнение. Она сравнила дом с сараем.

«Замоскворечье было купеческим районом. Возможно, и это дом купца. В одном здании была и жилая часть, и какие-нибудь склады, лабазы, мастерские. Отсюда и архитектура такая замысловатая», — написал другой юзер.

Другой пользователь Сети предположил, что это снимок дома купца, а не чиновника. Некоторым юзерам здание напомнило о любимых литературных произведениях.

москва Соцсети спор
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