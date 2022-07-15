Фотография позволяет оценить размеры гигантского блока камер iPhone 14 Pro Max. На снимке можно видеть макет аппарата

Блок камер у iPhone 14 Pro Max действительно будет огромным. Это наглядно можно оценить на фотографии макета грядущего флагмана Apple.

Если у iPhone 13 Pro Max модуль по ширине занимает около половины ширины самого смартфона, то у iPhone 14 Pro Max блок намного крупнее. Относительно ширины устройства блок занимает больше места, чем в случае iPhone 13 Pro, который сам по себе намного меньше. Насколько огромным будет казаться блок камер на корпусе iPhone 14 Pro с его экраном диагональю 6,1 дюйма, можно лишь представить.

Напомним, все слухи и утечки говорят о том, что старшие iPhone нового поколения наконец-то получат датчики разрешением не 12 Мп. Главным будет новый датчик разрешением 48 Мп, но его размеры пока неизвестны.

Конечно, после Xiaomi 12S Ultra такой блок уже не может претендовать на звание самого крупного, но, если бы его перенесли на условный iPhone 14 mini, он бы, вероятно, по ширине был примерно сопоставим с сами смартфоном.