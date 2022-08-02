Фотография Наталии Орейро в гробу привела в ужас фанатов

Звезда в соцсети опубликовала снимок, на котором предстала перед подписчиками лежащей в гробу. Многие подумали о самом ужасном и успели попрощаться с любимой актрисой в комментариях. На деле же это оказались кадры из нового кинопроекта, в процессе съемок которого ей пришлось пойти на такой шаг.