Фотография Наталии Орейро в гробу привела в ужас фанатов

Фотография известной актрисы Наталии Орейро в гробу шокировала ее фанатов. Об этом сообщает портал «Экспресс газета».
Звезда в соцсети опубликовала снимок, на котором предстала перед подписчиками лежащей в гробу. Многие подумали о самом ужасном и успели попрощаться с любимой актрисой в комментариях. На деле же это оказались кадры из нового кинопроекта, в процессе съемок которого ей пришлось пойти на такой шаг.
Будучи родом из Уругвая, Наталия Орейро прошла непростой путь к славе в России. Широкую известность она получила благодаря роли сироты Милагрос в сериале «Дикий ангел».