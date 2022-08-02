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Фотография Наталии Орейро в гробу привела в ужас фанатов

Фотография Наталии Орейро в гробу привела в ужас фанатов
prt scr youtube.com/Natalia Oreiro

Фотография известной актрисы Наталии Орейро в гробу шокировала ее фанатов. Об этом сообщает портал «Экспресс газета».

Звезда в соцсети опубликовала снимок, на котором предстала перед подписчиками лежащей в гробу. Многие подумали о самом ужасном и успели попрощаться с любимой актрисой в комментариях. На деле же это оказались кадры из нового кинопроекта, в процессе съемок которого ей пришлось пойти на такой шаг. 

Будучи родом из Уругвая, Наталия Орейро прошла непростой путь к славе в России. Широкую известность она получила благодаря роли сироты Милагрос в сериале «Дикий ангел». 

актриса дикий ангел наталия орейро
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RusNewsToday24
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