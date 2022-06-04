Культура0

Фотографии принца Луи на параде в честь Елизаветы II сделали его героем мемов

Фотографии принца Луи на параде в честь Елизаветы II сделали его героем мемов

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]

Монархии





1199


Принц Луи

Младший сын герцога и герцогини Кембриджских, 4-летний принц Луи, стал звездой соцсетей. Вместе со своей семьей 2 июня он наблюдал с балкона Букингемского дворца за авиационным шоу и салютом в честь платинового юбилея Елизаветы II. Выражения лица мальчика так ярко передавали все его эмоции, что вдохновили пользователей сети на создание многочисленных мемов. Самые забавные из них Spletnik собрал для вас в этой подборке.

Принц Луи

Принц Луи

Принц Луи

Принц Луи

Принц Луи

Принц Луи

Принц Луи

Принц Луи

Принц Луи

Принц Луи

Принц Луи

Принц Луи

Принц Луи

Принц Луи

Принц Луи — это я, когда в четыре утра звонят колокола (Твит написан пожарным. — Прим. ред.).

Принц Луи

Я снаружи и я внутри.

Принц Луи

Принц Луи

Принц Луи

А у вас какое сегодня настроение по “Шкале настроения принца Луи”?

Принц Луи

Спасибо принцу Луи за то, что показал миру, как чувствуют себя все интроверты, когда им нужно выйти из дома и начать социализироваться.

Принц Луи

Одна из моих любимых картин.

Принц Луи

Принц Луи — это я, когда кто-то просит меня заполнить эксель-таблицу на работе.

Принц Луи


PetelinaОльга Петелина


Фото
Gettyimages.ru


Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.