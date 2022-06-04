Фотографии принца Луи на параде в честь Елизаветы II сделали его героем мемов

Принц Луи

Младший сын герцога и герцогини Кембриджских, 4-летний принц Луи, стал звездой соцсетей. Вместе со своей семьей 2 июня он наблюдал с балкона Букингемского дворца за авиационным шоу и салютом в честь платинового юбилея Елизаветы II. Выражения лица мальчика так ярко передавали все его эмоции, что вдохновили пользователей сети на создание многочисленных мемов. Самые забавные из них Spletnik собрал для вас в этой подборке.

Принц Луи — это я, когда в четыре утра звонят колокола (Твит написан пожарным. — Прим. ред.).

Я снаружи и я внутри.

А у вас какое сегодня настроение по “Шкале настроения принца Луи”?

Спасибо принцу Луи за то, что показал миру, как чувствуют себя все интроверты, когда им нужно выйти из дома и начать социализироваться.

Одна из моих любимых картин.

Принц Луи — это я, когда кто-то просит меня заполнить эксель-таблицу на работе.