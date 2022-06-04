Фотографии принца Луи на параде в честь Елизаветы II сделали его героем мемов

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Принц Луи
Младший сын герцога и герцогини Кембриджских, 4-летний принц Луи, стал звездой соцсетей. Вместе со своей семьей 2 июня он наблюдал с балкона Букингемского дворца за авиационным шоу и салютом в честь платинового юбилея Елизаветы II. Выражения лица мальчика так ярко передавали все его эмоции, что вдохновили пользователей сети на создание многочисленных мемов. Самые забавные из них Spletnik собрал для вас в этой подборке.
Принц Луи — это я, когда в четыре утра звонят колокола (Твит написан пожарным. — Прим. ред.).
Я снаружи и я внутри.
А у вас какое сегодня настроение по “Шкале настроения принца Луи”?
Спасибо принцу Луи за то, что показал миру, как чувствуют себя все интроверты, когда им нужно выйти из дома и начать социализироваться.
Одна из моих любимых картин.
Принц Луи — это я, когда кто-то просит меня заполнить эксель-таблицу на работе.
Фото
Gettyimages.ru