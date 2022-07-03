Фотографии из освобожденного Клинового говорят об ожесточенных боях

Село, расположенное к юго-востоку от Бахмута, вечером 2 июля перешло под контроль подразделений освободителей. На опубликованных кадрах видны серьезные повреждения построек.
Бои за Клиновое были тяжелые, на что указывают поврежденные стены зданий, выбитые окна и поваленные деревья. Противник пытается оказывать максимально возможное сопротивление на этом участке фронта, чтобы не допустить продвижение русских сил в сторону стратегически важного города Бахмут.
По данным СМИ, на этом направлении работают штурмовые отряды «ЧВК Вагнера», ранее освободившие ряд населенных пунктов, включая укрепрайон Попасной.