Новости0

Фотографии из освобожденного Клинового говорят об ожесточенных боях

Фотографии из освобожденного Клинового говорят об ожесточенных боях
Федеральное агентство новостей

Село, расположенное к юго-востоку от Бахмута, вечером 2 июля перешло под контроль подразделений освободителей. На опубликованных кадрах видны серьезные повреждения построек.

Telegram-канал «Рыбарь»
Telegram-канал «Рыбарь»

Бои за Клиновое были тяжелые, на что указывают поврежденные стены зданий, выбитые окна и поваленные деревья. Противник пытается оказывать максимально возможное сопротивление на этом участке фронта, чтобы не допустить продвижение русских сил в сторону стратегически важного города Бахмут.

По данным СМИ, на этом направлении работают штурмовые отряды «ЧВК Вагнера», ранее освободившие ряд населенных пунктов, включая укрепрайон Попасной.

вс рф Донбасс спецоперация
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.