Фотографии из освобожденного Клинового говорят об ожесточенных боях

Бои за Клиновое были тяжелые, на что указывают поврежденные стены зданий, выбитые окна и поваленные деревья. Противник пытается оказывать максимально возможное сопротивление на этом участке фронта, чтобы не допустить продвижение русских сил в сторону стратегически важного города Бахмут.