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Фотограф Рождественская рассказала, как нарушила свое главное правило ради Людмилы Гурченко

Фотограф Рождественская рассказала, как нарушила свое главное правило ради Людмилы Гурченко
globallookpress.com/Игорь Гневашев/Russian Look

Фотограф Екатерина Рождественская вспомнила о работе с актрисой театра и кино Людмилой Гурченко на фотосессии. Она была покорена многогранностью знаменитости.

Рождественская отметила, что у нее есть правило – не снимать никого больше одного раза. Главный принцип своей работы она никогда не нарушала до встречи со звездой «Карнавальной ночи». По ее словам, увидев кинодиву, она была поражена, как та быстро меняет образы.

«Ей нужно было несколько минут, чтобы войти в образ. Она была въедлива, она была стервозна, она изводила нас, потом она нас поощряла и дарила нам какие-то рассказы», — рассказала фотограф в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Гурченко прославилась благодаря картинам «Девушка с гитарой», «Пять вечеров» «Вокзал для двоих» и «Любовь и голуби». Знаменитая дива ушла из жизни в возрасте 75 лет в 2011 году.

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