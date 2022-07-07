Фотограф Рождественская рассказала, как нарушила свое главное правило ради Людмилы Гурченко

Рождественская отметила, что у нее есть правило – не снимать никого больше одного раза. Главный принцип своей работы она никогда не нарушала до встречи со звездой «Карнавальной ночи». По ее словам, увидев кинодиву, она была поражена, как та быстро меняет образы.