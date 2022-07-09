Фотограф «Частной коллекции» Рождественская раскритиковала современных звезд

«Два последних года, когда я занималась этим проектом, я заскучала. Причем открыто и активно. Очень измельчал состав кумиров, на которых надо ровняться, за творчеством которых надо следить. Нет желания», — рассказала она в YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».