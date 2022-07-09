Фотограф «Частной коллекции» Рождественская раскритиковала современных звезд

Фотограф Екатерина Рождественская раскритиковала звезд современного шоу-бизнеса.
Рождественская призналась, что скорее всего не будет продолжать снимать свой знаменитый проект «Частная коллекция», так как не может найти «интересных героев».
«Два последних года, когда я занималась этим проектом, я заскучала. Причем открыто и активно. Очень измельчал состав кумиров, на которых надо ровняться, за творчеством которых надо следить. Нет желания», — рассказала она в YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».
Фотограф подчеркнула, что раньше люди были интересные, самодостаточные, местами даже гениальные. Однако сейчас ей становится стыдно слушать современных артистов.