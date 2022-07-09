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Фотограф «Частной коллекции» Рождественская раскритиковала современных звезд

Фотограф «Частной коллекции» Рождественская раскритиковала современных звезд
Павел Кашаев/Global Look Press

Фотограф Екатерина Рождественская раскритиковала звезд современного шоу-бизнеса.

Рождественская призналась, что скорее всего не будет продолжать снимать свой знаменитый проект «Частная коллекция», так как не может найти «интересных героев».

«Два последних года, когда я занималась этим проектом, я заскучала. Причем открыто и активно. Очень измельчал состав кумиров, на которых надо ровняться, за творчеством которых надо следить. Нет желания», — рассказала она в YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Фотограф подчеркнула, что раньше люди были интересные, самодостаточные, местами даже гениальные. Однако сейчас ей становится стыдно слушать современных артистов.

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RusNewsToday24
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