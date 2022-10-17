Фото заброшенной могилы солиста группы «Ласковый май» Игошина появилось в Сети

Участник первоначального состава группы «Ласковый май» Игорь Игошин умер в 1992 году. Спустя годы его могила находится в заброшенном состоянии.
Когда Игошину было 20 лет, он выпал из окна после драки на свадьбе. Похоронили артиста на Хованском кладбище в Москве. На данный момент его могила находится в заброшенном состоянии.
На опубликованных в Telegram-канале «НеМалахов СЛИВки» фотографиях видна разруха. Могильная плита упала и раскололась, а ограда нуждается в покраске.
Напомним, Игошин выступал в «Ласковом мае» с самого основания группы, однако позже вместе с музыкантом Александром Прико ушел в коллектив «Мама».