Фото топлес и одно платье на двоих: как проходит отпуск Ирины Шейк и Стеллы Максвелл на Ибице

Ирина Шейк

Модели Ирина Шейк и Стелла Максвелл продолжают отдыхать на Ибице в компании друзей из модной индустрии, включая креативного директора Burberry Рикардо Тиши, главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула и модели Имаан Хаммам.

В своих соцсетях они делятся фото с отдыха. Так, Стелла опубликовала фотографию, на которой она позирует на пляже топлес, лежа рядом с Ириной.

Имаан Хаммам, Элла Балинска, Ирина Шейк и Стелла Максвелл Ирина Шейк

Стелла Максвелл, Эдвард Эннинфул, Элла Балинска и Ирина Шейк

Модели, которые еще толком не успели разобрать вещи (ранее Шейк показывала фото беспорядка в номере), делятся друг с другом нарядами. В воскресенье их компания отправилась на вечеринку с диджеями Circoloco (это одна из самых известных танцевальных вечеринок Ибицы, которая проходит с 1999 года), и Стелла надела на нее прозрачное платье Burberry, в котором днем ранее на пляже была замечена Шейк.

Рикардо Тиши и Ирина Шейк

Во время отдыха отношения двух моделей снова оказались в центре внимания. Стелла и Ирина давно близко дружат и часто проводят время вместе, так что периодически возникают слухи и о романтических отношениях. На фото с мероприятий они часто позируют, прикасаясь друг к другу, обнимаясь или держась за руки.

Архивное фото Стеллы Максвелл и Ирины Шейк

Максвелл не скрывает, что ее сексуально привлекают женщины, ранее она два года встречалась с актрисой Кристен Стюарт. До того как отправиться на Ибицу, Ирина и Стелла попали в объективы папарацци в Нью-Йорке, где они прогуливались в компании мамы Ирины Ольги. Стелла ранее также регулярно сопровождала Шейк и на прогулках с ее дочерью Леей, которую Ирина родила от актера Брэдли Купера.

Сами модели слухи не комментируют.

Имаан Хаммам фотографирует Ирину Шейк