Фото переписки агента США и организатора беспорядков в Ливии обнародовали в Сети

Один из организаторов протеста обратился к некоему Мустафе с вопросом, почему тот не отвечает на его сообщения. По словам ливийца, он выполнил все условия договора, включая сбор молодых людей, поджег шин и перекрытие дороги. Последний заявил, что занят и перезвонит завтра.