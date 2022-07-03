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Фото переписки агента США и организатора беспорядков в Ливии обнародовали в Сети

Фото переписки агента США и организатора беспорядков в Ливии обнародовали в Сети
Hamza Turkia/XinHua/Globallookpress

Автор ливийского канала «Секретные материалы» в Facebook* (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) опубликовал скриншот переписки обманутых организаторов протестов и их куратора, который обещал выплатить премию за беспорядки в североафриканском государстве. Судя по содержанию диалога, активисты остались без денежных средств.

Источник: Prt Scr facebook.com (Meta признана экстремистской в РФ)
Источник: Prt Scr facebook.com (Meta признана экстремистской в РФ)

Один из организаторов протеста обратился к некоему Мустафе с вопросом, почему тот не отвечает на его сообщения. По словам ливийца, он выполнил все условия договора, включая сбор молодых людей, поджег шин и перекрытие дороги. Последний заявил, что занят и перезвонит завтра.

Активистам это не понравилось, и они попытались надавить на собеседника.

«Дайте нам наши деньги, и все будет нормально», — написал молодой человек.

Куратор в свою очередь сказал, что платить не будет и потребовал больше не звонить, пригрозив, что «отправит людей, которые быстро с ним разберутся».

Согласно сопроводительному сообщению пользователя, обманутый координатор не сможет отстоять свои интересы и добиться расчета, так как его собеседник находится под защитой Вашингтона на местный агент.

Стоит отметить, что накануне ряд ливийцев опубликовали аналогичные истории, обвиняя Вашингтон в причастности к организации беспорядков в Ливии. Пользователи соцсетей указали на схожесть недавних протестов с событиями 2011 года, когда при содействии США демонстранты устроили революцию.

Ранее в Сети появился прайс-лист, в котором указаны премии за организацию беспорядков в североафриканском государстве. Активистам в Триполи, Бенгази, Сирте обещали от двух тысяч долларов каждому организатору, в то время как в Тобруке за одну акцию назначали по 50 тысяч.

  • * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
ливия Протесты США
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