Автор ливийского канала «Секретные материалы» в Facebook* (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) опубликовал скриншот переписки обманутых организаторов протестов и их куратора, который обещал выплатить премию за беспорядки в североафриканском государстве. Судя по содержанию диалога, активисты остались без денежных средств.
Один из организаторов протеста обратился к некоему Мустафе с вопросом, почему тот не отвечает на его сообщения. По словам ливийца, он выполнил все условия договора, включая сбор молодых людей, поджег шин и перекрытие дороги. Последний заявил, что занят и перезвонит завтра.
Активистам это не понравилось, и они попытались надавить на собеседника.
«Дайте нам наши деньги, и все будет нормально», — написал молодой человек.
Куратор в свою очередь сказал, что платить не будет и потребовал больше не звонить, пригрозив, что «отправит людей, которые быстро с ним разберутся».
Согласно сопроводительному сообщению пользователя, обманутый координатор не сможет отстоять свои интересы и добиться расчета, так как его собеседник находится под защитой Вашингтона на местный агент.
Стоит отметить, что накануне ряд ливийцев опубликовали аналогичные истории, обвиняя Вашингтон в причастности к организации беспорядков в Ливии. Пользователи соцсетей указали на схожесть недавних протестов с событиями 2011 года, когда при содействии США демонстранты устроили революцию.
Ранее в Сети появился прайс-лист, в котором указаны премии за организацию беспорядков в североафриканском государстве. Активистам в Триполи, Бенгази, Сирте обещали от двух тысяч долларов каждому организатору, в то время как в Тобруке за одну акцию назначали по 50 тысяч.
- * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ