Фото Илона Маска сняли со всех билбордов в Одессе

Изменения в облике одесских улиц связаны с недавним высказыванием Маска. Так, в начале октября текущего года миллиардер сделал несколько постов в личном микроблоге. Он выразил сомнения в возможности победы Украины. Вместе с тем бизнесмен предложил свои варианты урегулирования событий на подконтрольных киевскому режиму территориях.