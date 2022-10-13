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Фото Илона Маска сняли со всех билбордов в Одессе

Украинский журналист расшифровал в словах Илона Маска тайное послание России от всего Запада
Global Look Press | www.imago-images.de

Фото американского бизнесмена Илона Маска снимают с со всех билбордов в Одессе, на которых размещены изображения помогавших Украине знаменитостей. О данном событии сообщили в Telegram-канале администрации города.

«Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины», — сказано в сообщении.

Изменения в облике одесских улиц связаны с недавним высказыванием Маска. Так, в начале октября текущего года миллиардер сделал несколько постов в личном микроблоге. Он выразил сомнения в возможности победы Украины. Вместе с тем бизнесмен предложил свои варианты урегулирования событий на подконтрольных киевскому режиму территориях.

План Маска предполагает в том числе сохранение Крыма формальной частью России и гарантии водоснабжения полуострова.

Кроме того, миллиардер сделал заявление о том, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают РФ. Свое высказывание он аргументировал картой результатов выборов на Украине 2012 года.

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