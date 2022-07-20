Фото Анны Заворотнюк с бинтами на лице напугало поклонников

Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с поклонниками пугающей фотографией в соцсетях. На кадре лицо девушки забинтовано, при этом она отметила, что не видит в происходящем ничего страшного, сообщает Teleprogramma.pro.
«Я была у пяти врачей и никто не понимал, что со мной, не могли поставить диагноз. Страшно болеть, когда ходишь к дорогущим врачам столицы, а они сами не знают, от чего тебя лечат», — рассказала Анна Заворотнюк.
Помимо этого, Анна Заворотнюк сообщила, что тяжело перенесла коронавирус. Она призналась, что испытывает проблемы с обонянием.
Напомним, что мать Анны Анастасия Заворотнюк уже больше трех лет не появляется на публике. Она борется с тяжелым заболеванием — глиобластомой.