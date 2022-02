Огородники прекрасно знают, что хороший урожай можно получить лишь из здоровой и выносливой рассады. Чтобы она была такой, нужно тщательно следить за ее развитием и мгновенно реагировать на любые отклонения. Часть проблем связана с нарушением условий содержания: несвоевременный полив, нехватка освещения и прочие. А иногда рассада требует подкормки. В этом случае поможет фосфорное удобрение для растений.

© Depositphotos

Фосфор отвечает за формирование корневой системы. Дефицит этого элемента легко можно заметить, взглянув на рассаду. Листья начинают деформироваться и со временем опадают, растения в целом выглядят слабыми. Фосфорная подкормка поможет вернуть всходам силы и защитит их в дальнейшем от различных заболеваний. Чем же лучше всего удобрять рассаду?

Какой фосфорное удобрение для растений выбрать

Фосфор входит в состав большинства удобрений, так как считается незаменимым для полноценного развития растений. Одной из самых популярных следи огородником подкормкой считается суперфосфат.



Вся загвоздка в том, что не каждый умеет правильно использовать данное средство. В итоге и пользы от него особой нет. Важно! Впервые вносить фосфор нужно только после пикировки. Когда пересадите сеянцы из меньшей емкости в большую, дайте им время укорениться и обзавестись новыми листьями.

Поливать растения раствором практически бесполезно. Более эффективно будет добавить удобрение непосредственно в грунт. На каждый килограмм земли достаточно всыпать 1 ст. л. суперфосфата. Не забудьте тщательно перемешать почву, чтобы равномерно распределить препарат по всему объему.

Подкормка активируется во время полива, поддерживая необходимый уровень фосфора в грунте. Вскоре рассада станет коренастой и сильной. Такую не страшно высаживать в открытую почву. Обязательно прикупите упаковку суперфосфата перед началом нового огородного сезона. У вас еще есть время, чтобы вырастить качественную и выносливую рассаду!

The post Фосфорное удобрение для растений: как сделать рассаду коренастой appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!