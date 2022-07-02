Форвард турецкого «Анадолу Эфес» Крис Синглтон может продолжить карьеру в России

Американский баскетболист турецкого «Анадолу Эфес» Крис Синглтон может подписать контракт с российской командой.
Тяжелым форвардом активно интересуется санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые нуждаются в усилении позиции центрального форварда после отъезда Алекса Пойтресса в «Маккаби». В ближайшее время действующий чемпион Единой лиги ВТБ может начать переговоры с американцем.
Крис Синглтон в минувшем сезоне стал победителем Евролиги вместе с «Эфесом». На счету американца в среднем четыре очка за матч при 2,8 подбора.