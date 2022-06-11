Форт «Константин» готов принять гостей на ежегодном фестивале «Паруса Кронштадта»

«”Паруса Кронштадта” — это не только спортивно-развлекательное, но и культурно-просветительское мероприятие. С его помощью мы привлекаем интерес к истории нашей страны как великой морской державы, к Кронштадту — как хранителю лучших традиций российского флота. В этом году фестиваль посвящен знаменательному событию — 350-летию со дня рождения Петра Первого. Мы включили в программу множество исторических, стилистических и культурных отсылок к эпохе великого реформатора, основателя Санкт-Петербурга, Кронштадта и российского флота», — рассказала Ксения Шойгу.