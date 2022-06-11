Форт «Константин» готов принять гостей на ежегодном фестивале «Паруса Кронштадта»

Музыкально-спортивный-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта» пройдет 18 июня, в завершающий день ПМЭФ-2022, на территории кронштадтского форта «Константин». Ежегодное культурное событие программы форума организовано проектом «Остров фортов» при поддержке партнеров.
Масштабный праздник для горожан, гостей города и участников ПМЭФ пройдет под открытым небом. Слоганом мероприятия станет фраза: «Ветер, музыка, еда». В красочном пространстве фестиваля с живописным видом на Финский залив и кронштадтские форты посетителей всех возрастов ждет насыщенная программа: каждый сможет найти себе занятие по душе.
Гости фестиваля смогут принять участие в бизнес-регате, поболеть за юных яхтсменов, соревнующихся на парусных лодках, посмотреть на парусники с древней историей. Также все, кто посетит фестиваль, смогут понаблюдать за исторической реконструкцией. На специальном мастер-классе гости смогут научиться готовить к бою старинную дульнозарядную пушку, сделать фотографии в уникальном аутентичном «петровском» антураже.
По словам руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксении Шойгу, в этом году мероприятие будет особенным, поскольку Санкт-Петербург и Кронштадт отмечают 350-летний юбилей Петра Великого.
«”Паруса Кронштадта” — это не только спортивно-развлекательное, но и культурно-просветительское мероприятие. С его помощью мы привлекаем интерес к истории нашей страны как великой морской державы, к Кронштадту — как хранителю лучших традиций российского флота. В этом году фестиваль посвящен знаменательному событию — 350-летию со дня рождения Петра Первого. Мы включили в программу множество исторических, стилистических и культурных отсылок к эпохе великого реформатора, основателя Санкт-Петербурга, Кронштадта и российского флота», — рассказала Ксения Шойгу.
Посетителей также ждет «школа корабельного дела»: на фестивале можно будет научиться поднимать паруса на настоящей мачте, освоить мастерство вязания морских узлов. Кроме того, желающие смогут попробовать себя в чеканке настоящих монет и в интерактивном формате познакомиться с историей отечественного вооружения.
В зоне возле маяка в течение всего дня пройдет шоу воздушных змеев — традиционный элемент программы «Парусов Кронштадта», раскрывая тематику ветра, без которого немыслимо пребывание на фортах.
Организаторы фестиваля позаботились о комфорте гостей при семейном посещении мероприятия: самые юные участники форума смогут весело провести время в специальной детской зоне.
Фудкорт фестиваля раскроет разнообразие и неповторимый вкусовой колорит кухни регионов «Серебряного ожерелья России» и «Золотого кольца России». Свои гастрономические «визитные карточки» — специалитеты, оригинальные блюда и напитки представят город Санкт-Петербург, Новгородская, Владимирская и Ленинградская области, а также Республика Коми.
Культурная программа «Парусов Кронштадта» порадует любителей музыки и театра. Настроение фестивалю зададут утренние DJ-сеты, которые сменятся выступлением детского хора и шоу от театра-цирка «Монгольфьери». Ближе к вечеру на сцене фестиваля развернется масштабный музыкальный open-air. Вход на мероприятие — свободный.