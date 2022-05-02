Форма, ботинки, снаряжение: какие «подарки» получили бойцы ДНР в Старомалиновке

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Военнослужащим 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики доставили «подарки» от Межрегиональной общественной организации «ВЕЧЕ», а также главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина.
Об этом с места событий рассказал специальный корреспондент «Народных Новостей» в Донбассе.
Как сообщил спецкор, форму, снаряжение, ботинки, термоизолирующие коврики, а также остальные необходимые вещи бойцам ДНР доставили в населенный пункт Старомалиновка, где в настоящее время на Угледарском направлении происходят ожесточенные бои.
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