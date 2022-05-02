Форма, ботинки, снаряжение: какие «подарки» получили бойцы ДНР в Старомалиновке

Как сообщил спецкор, форму, снаряжение, ботинки, термоизолирующие коврики, а также остальные необходимые вещи бойцам ДНР доставили в населенный пункт Старомалиновка, где в настоящее время на Угледарском направлении происходят ожесточенные бои.