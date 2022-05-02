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    Форма, ботинки, снаряжение: какие «подарки» получили бойцы ДНР в Старомалиновке

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Форма, ботинки, снаряжение: какие «подарки» получили бойцы ДНР в Старомалиновке

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    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    Военнослужащим 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики доставили «подарки» от Межрегиональной общественной организации «ВЕЧЕ», а также главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина.

    Народные Новости/Дмитрий АстраханьНародные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий АстраханьНародные Новости/Дмитрий Астрахань

    Об этом с места событий рассказал специальный корреспондент «Народных Новостей» в Донбассе.

    Народные Новости/Дмитрий АстраханьНародные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий АстраханьНародные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий АстраханьНародные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий АстраханьНародные Новости/Дмитрий Астрахань

    Как сообщил спецкор, форму, снаряжение, ботинки, термоизолирующие коврики, а также остальные необходимые вещи бойцам ДНР доставили в населенный пункт Старомалиновка, где в настоящее время на Угледарском направлении происходят ожесточенные бои.

    Народные Новости/Дмитрий АстраханьНародные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий АстраханьНародные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий АстраханьНародные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий АстраханьНародные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий АстраханьНародные Новости/Дмитрий Астрахань
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