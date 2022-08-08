Forensic News: миллиардер Дмитрий Рыболовлев платил 1 млн долларов в месяц за слежку за своей девушкой Дарьей Строкоус

Дмитрий Рыболовлев

Российский миллиардер, бывший владелец “Уралкалия” и нынешний владелец футбольного клуба “Монако” Дмитрий Рыболовлев следил за своей девушкой Дарьей Строкоус и платил за это 1 млн долларов ежемесячно, используя офшорные счета. Происходило это еще в 2015 году, но стало известно об этом только сейчас — из соглашения о сотрудничестве между адвокатом Рыболовлева Татьяной Бершедой и частной компанией Arcanum, которое попало в руки издания Forensic News.

Из соглашения следует, что за моделью Дарьей Строкоус, с которой тогда миллиардер только начал встречаться, следили полгода — в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе ее тайно сопровождали и фотографировали. Сыщики переодевались в курьеров, проникали на те же рейсы и вечеринки, что и Дарья, и следили за каждым ее шагом. Вся информация документировалась и предоставлялась Рыболовлеву в виде отчетов.



Дарья Строкоус

Также компания Arcanum по заданию Рыболовлева следила за арт-дилером Ивом Бувье, с которым миллиардер судился много лет. Бувье обнаружил слежку в 2018 году благодаря плохой конспирации сыщиков, из-за чего он сделал вывод, что его просто хотели запугать.

В 2010-х Рыболовлев купил у Бувье 38 картин Рене Магритта, Густава Климта, Леонардо да Винчи и других художников, заплатив в общей сложности около двух миллиардов долларов. Позже Рыболовлев обвинил арт-дилера в том, что тот завысил цену работ, и началось длительное судебное разбирательство. Все обвинения с Бувье были сняты в 2021 году. Теперь же расследование идет в отношении самого Рыболовлева — его подозревают в том, что он способствовал незаконному аресту Бувье.

Сам Рыболовлев расследование Forensic News пока не комментировал. В каких отношениях он сейчас с Дарьей Строкоус, неизвестно, но еще в начале года сообщалось, что они вместе. Состояние Рыболовлева российский Forbes оценивает в 6,7 млрд долларов.