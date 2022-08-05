Foreign Policy: Украину ожидает финансовый коллапс из-за невыполнения Западом своих обещаний

«Запад дает щедрые обещания, но выполняет их разочаровывающе медленно. В общей сложности Украине должны предоставить более 31 миллиарда евро бюджетной поддержки от наиболее важных доноров. Но в период с февраля по 28 июня фактически было отправлено только около 7,6 миллиарда», — пожаловалась Репко.