Foreign Policy: Украину ожидает финансовый коллапс из-за невыполнения Западом своих обещаний

Неспособность Запада сдержать собственные обещания подвела Киев к пропасти финансового коллапса. Об этом в материале для Foreign Policy сообщила замдиректора Центр экономической стратегии Украины Мария Репко.
Эксперт привела в пример точные цифры, которые показывают истинный уровень «поддержки» иностранных партнеров.
«Запад дает щедрые обещания, но выполняет их разочаровывающе медленно. В общей сложности Украине должны предоставить более 31 миллиарда евро бюджетной поддержки от наиболее важных доноров. Но в период с февраля по 28 июня фактически было отправлено только около 7,6 миллиарда», — пожаловалась Репко.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву необходимо около 750 миллиардов долларов для восстановления страны. Об этом пишет «Царьград».